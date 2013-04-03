Программа на Delphi

Нужна программа на Delphi7, обеспечивающая вывод окна с текстом и изображением (текст и изображение задаются в исходном тексте программы, они будут фиксированными) с частотой до 30Гц. При этом основное условие: быстродействие, т.к. возможны проблемы в виде мерцания изображения, подвисания и пропуска кадров - все эти проблемы нужно разрешить. Оплата после предъявления демо-версии. Нужны исходники. Желательно без сторонних компонентов.