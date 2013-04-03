Программа на Delphi

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок251 просмотр

Нужна программа на Delphi7, обеспечивающая вывод окна с текстом и изображением (текст и изображение задаются в исходном тексте программы, они будут фиксированными) с частотой до 30Гц. При этом основное условие: быстродействие, т.к. возможны проблемы в виде мерцания изображения, подвисания и пропуска кадров - все эти проблемы нужно разрешить. Оплата после предъявления демо-версии. Нужны исходники. Желательно без сторонних компонентов.

Delphi
12 лет назад
softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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