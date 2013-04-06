Создать прямую трансляцию с ip-камеры

Добрый день

наш сайт планирует запустить новый проект по трансляции видео с городских веб-камер. На данный момент уже установлена и работает одна ip-камера. Но хотелось бы в этом году сделать их 5-6. Столкнулись с такой проблемой: пропускной канал (10 мб/с) самой камеры и сервер не выдерживает одновременной нагрузки примерно 10 человек. Для этого, как предварительно изучив проблему поняли те, кто ее настраивал необходимы дополнительные сервера, куда бы передавалось видео с нашей веб-камеры, обрабатывалось программно и раздавалось бы большему кол-ву пользователей, чем 10 человек.

В связи с чем хотелось бы найти человека, который имеет опыт настройки и организации подобных проектов.

Жду ваших предложений в личку или под проектом.

Если можно то приведите примеры работающих камер (если они публичны), которые настраивали вы.