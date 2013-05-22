Требуется написать почтовый клиент и реализовать в нем алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard. Техническое задание в аттаче. Пожалуйста, указывайте Вашу цену. Срок исполнения: три недели с момента выбора исполнителя.
C# Работа с форматом JPG на уровне блоков 8х8
Исполнителю необходимо хорошо быть знакомым с форматом JPG. Ознакомиться можно здесь http://habrahabr.ru/post/102521/
либо в книге - Дж. Миано Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. (есть исходные коды)
Задача: написать код на C#
Реализовать функцию, которая для произвольного блока изображения может выполнить прямое ДКП-преобразование и обратное-ДКП преобразование.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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