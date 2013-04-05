Сбор данных с com-порта и их отправка

Есть модуль работающий по rsr232, каждые 2 секунды выдает данные.

Необходимо данные складывать в фай, а так же при активном подключении посылать их через tcp/ip соединение

Пользователь должен выбирать номер com порта, скорость обмена и ряд других параметров настройки соединения com.

На экране должно отображаться успешное соединение с устройством, а так же наличии ответа от сервера.

При отсутствии ответа с сервера необходимо сохранять данные и при появлении соединения отправить накопившиеся пакеты.

По запросу отправлю форматы пакетов и всю необходимую информацию.