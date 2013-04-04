Дописать программное обеспечене для игр аппаратов

Есть игровые аппараты (мартышки, ещё чо то там) с играми. Эти игры работают только черезинтернет (туда закачиваются билеты через интернет. Дело в том, что там, где стоит один аппарат очень слабый интернет ,можно сказать его вообще нет там. Нужно "отредактировать" программное обеспечение так, чтобы оно работало без интернет, то есть сервер не требовался бы