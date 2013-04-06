Требуется написать почтовый клиент и реализовать в нем алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard. Техническое задание в аттаче. Пожалуйста, указывайте Вашу цену. Срок исполнения: три недели с момента выбора исполнителя.
Программа на VBA
Написать программу на выбор:
1) Смоделировать одномерные случайные блуждания.
Условия вычислительного эксперимента в среде VBA выбрать самостоятельно. Построить график =f(n) в таблице Excel.
x должен быть в квадрате
ИЛИ
2)в среде VBA написать программу для диффузии в одномерном, двухмерном и обязательно в трёхмерном пространстве (с тензорами)+ графики.
ТЗ нет и не будет, выполнять по общему заданию, все что не задано берем произвольно.
Срок исполнения до 5 дней.
Жду предложений по цене
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