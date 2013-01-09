ravl

Кудицкий ravl

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Скачка видео-потоков, tube-downloader

    Для Android/iOS Аналог https://itunes.apple.com/us/app/tube-downloader-pro-free-video/id586168976?mt=8 В программе встроенный системный браузер, копия Сафари (или хрома для Андроида) который при попытке загрузки любого видео-потока предлагает сохранить его (либо это делается уже в плеере при загрузке ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перехват и загрузка flv и mp4-потоков, мини-брауз.

    Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простейший браузер на основе WebBrowser и WinAPI

    Программа на C++, WinAPI По сути своей открывает указанную страницу через контролл IE с возможностью навигации. Получается мини-браузер без элементов управления. Также нужно уметь писать в хвост программы, читать оттуда ...

    Delphi
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интерфейса чистильщика реестра

    Требуется создать дизайн для программы-оптимизатора реестра. На основе функционала спроектировать и нарисовать удобный и понятный пользователю интерфейс. Делать нужно будет по подобию http://pc-performer.en.softonic.com/images Не хуже по качеству и по продуманности.

    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сканер и чистильщик реестра

    Требуется сканер и чистильщик реестра под Windows. Исполнение: очень желательно C++, но можем рассмотреть и Delphi. Пример такой программы: www.pcperformer.com/ Нужно фактически сделать альтернативную версию с повторением функционала, но другим интерфейсом. Совместимость начиная с Windows ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Chromium (Chrome) и расширений

    $2500

    Требуется разработчик Chromium под Windows с опытом работы сборки, настройки, дописывания и изменения браузера. Сборка собственного браузера, включающая установщик, кастомизацию дизайна и плагинов, стартовой страницы. Учёт мультиязычности. Авто-обновления браузера и расширений, как это сделано в ...

    JavaScriptjQuery
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад