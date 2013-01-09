Для Android/iOS Аналог https://itunes.apple.com/us/app/tube-downloader-pro-free-video/id586168976?mt=8 В программе встроенный системный браузер, копия Сафари (или хрома для Андроида) который при попытке загрузки любого видео-потока предлагает сохранить его (либо это делается уже в плеере при загрузке ...