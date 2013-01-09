Для Android/iOS Аналог https://itunes.apple.com/us/app/tube-downloader-pro-free-video/id586168976?mt=8 В программе встроенный системный браузер, копия Сафари (или хрома для Андроида) который при попытке загрузки любого видео-потока предлагает сохранить его (либо это делается уже в плеере при загрузке ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программа на C++, WinAPI По сути своей открывает указанную страницу через контролл IE с возможностью навигации. Получается мини-браузер без элементов управления. Также нужно уметь писать в хвост программы, читать оттуда ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать дизайн для программы-оптимизатора реестра. На основе функционала спроектировать и нарисовать удобный и понятный пользователю интерфейс. Делать нужно будет по подобию http://pc-performer.en.softonic.com/images Не хуже по качеству и по продуманности.Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сканер и чистильщик реестра под Windows. Исполнение: очень желательно C++, но можем рассмотреть и Delphi. Пример такой программы: www.pcperformer.com/ Нужно фактически сделать альтернативную версию с повторением функционала, но другим интерфейсом. Совместимость начиная с Windows ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется разработчик Chromium под Windows с опытом работы сборки, настройки, дописывания и изменения браузера. Сборка собственного браузера, включающая установщик, кастомизацию дизайна и плагинов, стартовой страницы. Учёт мультиязычности. Авто-обновления браузера и расширений, как это сделано в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад