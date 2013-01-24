Простейший браузер на основе WebBrowser и WinAPI

Программа на C++, WinAPI По сути своей открывает указанную страницу через контролл IE с возможностью навигации. Получается мини-браузер без элементов управления.

Также нужно уметь писать в хвост программы, читать оттуда же. И вообще, иметь навыки системного и низкоуровневого программирования. Хоть задача и кажется простой, будет необходима доработка, поэтому нужен хороший опыт решения разноплановых задач.

Сам код должен быть минимальным, поэтому был выбран WinAPI. Но также рассматриваются другие методы (MFC) и реализации, в том числе на Delphi. C# не рассматривается.