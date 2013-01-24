Простейший браузер на основе WebBrowser и WinAPI

Доброго времени суток! Из исходной таблицы берем данные по заданным критериям и заносим их в новую таблицу по каждому месяцу. Требуются возможности создания новой конечной таблицы, добавление в существующую (по месяцу), быстрый просмотр, вывод на печать и ...
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Программа на C++, WinAPI По сути своей открывает указанную страницу через контролл IE с возможностью навигации. Получается мини-браузер без элементов управления.
Также нужно уметь писать в хвост программы, читать оттуда же. И вообще, иметь навыки системного и низкоуровневого программирования. Хоть задача и кажется простой, будет необходима доработка, поэтому нужен хороший опыт решения разноплановых задач.
Сам код должен быть минимальным, поэтому был выбран WinAPI. Но также рассматриваются другие методы (MFC) и реализации, в том числе на Delphi. C# не рассматривается.
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