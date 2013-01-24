Работа с Firebird, парсер

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки213 просмотров
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ПК: Windows XPSP3: есть локальная БД на Firebird 1.5, имеется таблица . Раз в 10 секунд в ней появляются записи. Необходимо создать утилиту, необязательно с графическим интерфейсом, которая при появлении записей в таблице , будет их переносить в другую таблицу в той же самой базе данных, можно отдельно создать специально для утилиты. Далее, когда записи будут переноситься, а старые удаляться, нужно из новой таблицы брать некоторые данные из записей и отправлять по интернету.

Предоставлю:

Протокол и примеры программирования на разных языках, а именно отправки по интернету. Удалённый ПК с БД, БД можно скинуть вам.

Срок на разработку желателен! не более недели.

Оплата без предоплаты!

Мне исходники до момента оплаты не нужны, можете ограничивать утилиту как вам нужно!

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11 лет назад
infmsk24
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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