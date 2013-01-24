Работа с Firebird, парсер

ПК: Windows XPSP3: есть локальная БД на Firebird 1.5, имеется таблица . Раз в 10 секунд в ней появляются записи. Необходимо создать утилиту, необязательно с графическим интерфейсом, которая при появлении записей в таблице , будет их переносить в другую таблицу в той же самой базе данных, можно отдельно создать специально для утилиты. Далее, когда записи будут переноситься, а старые удаляться, нужно из новой таблицы брать некоторые данные из записей и отправлять по интернету.

Предоставлю:

Протокол и примеры программирования на разных языках, а именно отправки по интернету. Удалённый ПК с БД, БД можно скинуть вам.

Срок на разработку желателен! не более недели.

Оплата без предоплаты!

Мне исходники до момента оплаты не нужны, можете ограничивать утилиту как вам нужно!

Связь только через ЛК weblancer.net!