Требуется написание панели для реселинга доменов.

Доброго времени суток! Из исходной таблицы берем данные по заданным критериям и заносим их в новую таблицу по каждому месяцу. Требуются возможности создания новой конечной таблицы, добавление в существующую (по месяцу), быстрый просмотр, вывод на печать и ...