sturmbanfurer

Глобин sturmbanfurer

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Требуется перерисовка двух баннеров.

    В кратчайшие сроки требуется перерисовать два небольших статичных баннера. Никаких сложностей - просто картинка с текстом. Срок - 1-2 дня. Предлагайте свои цены. Оставлять заявки только вместе с портфолио!

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка WHMCS

    $50

    Шаблон WHMCS уже имеется. На руках имеется PSD исходник страницы, которая является дополнительной страницей в WHMCS, соотвественно отрисовано с учетом уже существующей темы WHMCS. Необходимо посмотреть какие стили используются в существующей теме, используя ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются постеры на форумах.

    $250

    Ищем 2-3 человека, для мониторинга и ответов на сообщения пользователей тематических форумов. Требуется постить не менее 30 сообщений в сутки (лучше – больше). Стандартные тематики: администрирование серверов и всё что с ними связано, дата центры ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работники по постингу на админ-ресурсах.

    $250

    Ищем 2-3 человека, для мониторинга и ответов на сообщения пользователей тематических форумов. Требуется постить не менее 30 сообщений в сутки (лучше – больше). Стандартные тематики: администрирование серверов и всё что с ними связано, дата центры ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется системный администратор.

    $500

    На удаленную работу в хостинг требуется дежурный системный администратор Unix|Linux. Системный администратор берется в качестве дежурного администратора, который будет решать проблемы и выполнять задачи, возникающие у клиентов хостинга (не путать с shared), поэтому требуется знание ...

    MySQLLinuxDebianUnix
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по безопаcности Windows OS

    $500

    Специалист по безопаcности Windows OS Ищем администратора Windows систем, кто поможет разобраться во взломе удаленного рабочего стола, в частности установив какие действия были проведены злоумышленником (очевидно требуется проанализировать ФО и восстановить картину действий) Пожалуйста, только вменяемые предложения ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведущий корпоративного блога.

    В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога Идеи нужны от ВАС! Работа постоянна, ...

    WordPress
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мониторинг форумов.

    $250

    Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера - обязательно!), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ко ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание скрипта

    $250

    Требуется PHP/MySQL разработчик для написания скрипта и админки к нему. Задачей скрипта является массовый постинг в тредах форумов. Желателен опыт написание подобных приложений, так как требуется знание движков форумов и возможных их модификаций, влияющух на ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка проекта.

    Есть готовый дизайн сайта (psd), однако прежний дизайнер оставил незавершенными, либо вообще не сделанными некоторые страницы, которые мы не смогли найти на слоях и пропал. Треюуется доделать страницы, внести желаемые изменения. Есть рабочий прототип, где все ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать небольшую биллинг панель.

    $250

    Дизайна не планируется, только вёрстка. Админ и юзер часть. Регистрация юзера производится админом. Функции админа: добавить юзера, добавить сервер (сущность: сервер имеет 3 поля - название, дата окончания, статус). Функция юзера: просмотреть текущие сервера, пометь сервер отмененным. Это краткое ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разовые консультации по электронным валютам

    Требуется спец по электронным валютам и вариантам работы с visa\mastercard. Добрый день! Требуется разовые консультации по вопросам обмена и построения грамотных схем (с минимальными процентами) вывода электронных валют в cash. Вы должны понимать что представляют из себя системы ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод (немецкий)

    Технический перевод, сфера - интернет и программирование. Более 10к знаков. Ждем ваших предложний, расценок.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мониторинг форумов.

    $500

    Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ко времени. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведущий корпоративного блога

    В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога Идеи нужны от ВАС! Работа постоянна, ...

    WordPress
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kadeto
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Корректировка дизайна
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!
В очередной раз оперативное и точное выполнение задания. Была лишь небольшая корректировка из-за сложности задания. Рекомендую.
Ответный отзыв
kadeto
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Корректировка дизайна
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!
Качественное и быстрое выполнение поставленной задачи. Человек, знающий свое дело. Рекомендую!
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
0 баллов
10 лет назад
Требуется перерисовка двух баннеров.
Заказчик показался очень приятным собеседником, посему предоплату решил не требовать. В результате по окончанию работы утверждение было затянуто на пару дней, но это не суть. 8 числа (Ср) я был выбран в исполнители, 9 числа (Чт) работа была готова и отправлена на утверждение, Заказчик сообщил что начальства нету и поэтому утверждение переносится на следующий день. В пятницу опять же не получил ни утверждения ни правок. В субботу к вечеру мне пришло сообщение вот такого содержания "[11.01.2014 17:24:18] Вкусносервер Продажи: Здравствуйте, немного не вписывается баннер, а сроки уже погорели все, в течение будующей недели отпишем вам по поводу баннера для другой площадки на тех же условиях". Уточнить что же не подошло мне удалось только сегодня, - 14 января (Вт) "Здравствуйте, Извините за долгий ответ. Задержка со сроками произашла действительно не по вашей вине. А не вписывается баннер цветовой гаммой, слишком выделяется из всего сайта. Скорее всего из-за арбуза. Работу принять не получится уже. Такой же баннер, только другого размера вскоре выкупим у вас для другого места" На вопрос о правках и оплате ответ был таков "[19:08:35] Вкусносервер Продажи: За этот - не будет. Мы его не используем, он нам не подошел." Сам баннер в двух вариантах можно посмотреть здесь - https://db.tt/oRpTYR01 и здесь https://db.tt/jJNgNEdy НЕ РЕКОМЕНДУЮ СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 100% ПРЕДОПЛАТЫ, в противном случае вы можете просто получить отписку о том что работа не подошла без внятных объяснений причины и шанса внести изменения в работу.