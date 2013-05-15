sturmbanfurer

Имеется html верстка страницы. Необходимо на основе нее создать тему для whmcs.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В кратчайшие сроки требуется перерисовать два небольших статичных баннера. Никаких сложностей - просто картинка с текстом. Срок - 1-2 дня. Предлагайте свои цены. Оставлять заявки только вместе с портфолио!Баннеры1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Шаблон WHMCS уже имеется. На руках имеется PSD исходник страницы, которая является дополнительной страницей в WHMCS, соотвественно отрисовано с учетом уже существующей темы WHMCS. Необходимо посмотреть какие стили используются в существующей теме, используя ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Ищем 2-3 человека, для мониторинга и ответов на сообщения пользователей тематических форумов. Требуется постить не менее 30 сообщений в сутки (лучше – больше). Стандартные тематики: администрирование серверов и всё что с ними связано, дата центры ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Ищем 2-3 человека, для мониторинга и ответов на сообщения пользователей тематических форумов. Требуется постить не менее 30 сообщений в сутки (лучше – больше). Стандартные тематики: администрирование серверов и всё что с ними связано, дата центры ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
На удаленную работу в хостинг требуется дежурный системный администратор Unix|Linux. Системный администратор берется в качестве дежурного администратора, который будет решать проблемы и выполнять задачи, возникающие у клиентов хостинга (не путать с shared), поэтому требуется знание ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Специалист по безопаcности Windows OS Ищем администратора Windows систем, кто поможет разобраться во взломе удаленного рабочего стола, в частности установив какие действия были проведены злоумышленником (очевидно требуется проанализировать ФО и восстановить картину действий) Пожалуйста, только вменяемые предложения ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога Идеи нужны от ВАС! Работа постоянна, ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера - обязательно!), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ко ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
На сервер был произведен несанкционированный вход. Необходимо найти дырку, объяснить как это могло произойти и исправить проблему.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется написать реселлерскую панель для доменного регистратора. Люди строго с опытом и хорошим портфолио. Лучше чтобы у вас был опыт схожей разработки ДО текущего момента.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется PHP/MySQL разработчик для написания скрипта и админки к нему. Задачей скрипта является массовый постинг в тредах форумов. Желателен опыт написание подобных приложений, так как требуется знание движков форумов и возможных их модификаций, влияющух на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть готовый дизайн сайта (psd), однако прежний дизайнер оставил незавершенными, либо вообще не сделанными некоторые страницы, которые мы не смогли найти на слоях и пропал. Треюуется доделать страницы, внести желаемые изменения. Есть рабочий прототип, где все ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Дизайна не планируется, только вёрстка. Админ и юзер часть. Регистрация юзера производится админом. Функции админа: добавить юзера, добавить сервер (сущность: сервер имеет 3 поля - название, дата окончания, статус). Функция юзера: просмотреть текущие сервера, пометь сервер отмененным. Это краткое ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется спец по электронным валютам и вариантам работы с visa\mastercard. Добрый день! Требуется разовые консультации по вопросам обмена и построения грамотных схем (с минимальными процентами) вывода электронных валют в cash. Вы должны понимать что представляют из себя системы ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо провести консультацию систему администратору на тему того, как повысить безопасность серверов.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется англо-русский технический переводчик с отзывами для перевода статьи.Переводы21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Технический перевод, сфера - интернет и программирование. Более 10к знаков. Ждем ваших предложний, расценок.Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ко времени. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога Идеи нужны от ВАС! Работа постоянна, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад