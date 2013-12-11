Требуется верстка WHMCS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки72 просмотра

Шаблон WHMCS уже имеется. На руках имеется PSD исходник страницы, которая является дополнительной страницей в WHMCS, соотвественно отрисовано с учетом уже существующей темы WHMCS.

Необходимо посмотреть какие стили используются в существующей теме, используя их и создавая новые сверстать страницу по PSD. Результат можно предоставить в виде html, в котором можно будет отрезать footer и header, вставить в tpl-ник и уже далее самим дописать логику. Название стилей желательно делать понятными, чтобы было ясно как пометить кнопку нажатой, и обратно.

HTML
11 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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