Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".
Требуется верстка WHMCS
Шаблон WHMCS уже имеется. На руках имеется PSD исходник страницы, которая является дополнительной страницей в WHMCS, соотвественно отрисовано с учетом уже существующей темы WHMCS.
Необходимо посмотреть какие стили используются в существующей теме, используя их и создавая новые сверстать страницу по PSD. Результат можно предоставить в виде html, в котором можно будет отрезать footer и header, вставить в tpl-ник и уже далее самим дописать логику. Название стилей желательно делать понятными, чтобы было ясно как пометить кнопку нажатой, и обратно.
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