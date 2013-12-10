Нужен в команду верстальщик/программист

$900
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок289 просмотров

Требования к кандидату:

Владение инструментами: CSS, HTML, JavaScript, AJAX, PHP.

Навыки: веб-дизайн, проектирование интерфейсов, адаптивная верстка.

Работа с CMS DLE.

Приветствуется:

- знание принципов работы по оптимизации кода, в том числе оптимизации при нагрузках;

- креативное мышление;

Работа в коллективе.

Интересные задачи.

AJAXCSSDLEHTMLJavaScriptPHP
11 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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