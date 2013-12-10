Установить дизайн

Нужен специалист по smarty для установки отверстаного дизайна на движок.

Если Вы знаете Smarty задачи сложности не вызовет, так как это просто смена дизайна, без нового функционала

Всего надо поменять 6 страниц в рамках одного сайта.

Верстка сайта уже готова.