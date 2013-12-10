Установить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок165 просмотров

Нужен специалист по smarty для установки отверстаного дизайна на движок.

Если Вы знаете Smarty задачи сложности не вызовет, так как это просто смена дизайна, без нового функционала

Всего надо поменять 6 страниц в рамках одного сайта.

Верстка сайта уже готова.

11 лет назад
WebgidStudio
Артем 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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