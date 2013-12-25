Наполнение сайта,вёрстка

С Алексеем легко и приятно работать! Редкий случай, когда результат всегда отличный и всегда прогнозируем. Всем советую обращаться к нему. Не мучайтесь, не надо ничего из себя выдавливать или рожать, тем более искать кого-то на другого. Спасибо Алексей!Вы профессионал своего дела)