Требования: - Уверенные знания: HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, JavaScript - Опыт работы с Bootstrap будет большим плюсом. - Опыт работы с Photoshop. - "Натяжка" вёрстки на CMS(WordPress, ModX, Bitrix, NetCat) будет ...
Наполнение сайта,вёрстка
Задача программиста из существующего сайта(тематика двери):
http://maxi-mebel.com, - сделать сайт по нише Шкафы и Кухни.
Необходимо заменить: Фотки, формы, телефон, логотип
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