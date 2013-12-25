Наполнение сайта,вёрстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок197 просмотров

Задача программиста из существующего сайта(тематика двери):

http://maxi-mebel.com, - сделать сайт по нише Шкафы и Кухни.

Необходимо заменить: Фотки, формы, телефон, логотип

11 лет назад
uljana192
Ульяна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

EviLex
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
С Алексеем легко и приятно работать! Редкий случай, когда результат всегда отличный и всегда прогнозируем. Всем советую обращаться к нему. Не мучайтесь, не надо ничего из себя выдавливать или рожать, тем более искать кого-то на другого. Спасибо Алексей!Вы профессионал своего дела)
Задача была поставлена точно, продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

EviLex
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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