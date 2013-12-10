Необходима помощь на пару минут в вопросе верстки, а именно слоях, скрипт вывести на html странице на первый план пишите аськи приоритет меньшей цене, вопрос буквально на пару минут
Подправить шаблон shop script free
Нужно подправить шаблон shop script free, по картинке. LEGO
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