html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...
Нужно сменить шапку сайта
Нужно сменить шапку сайта. Сайт на jomla 2.5 меняем шапку и вставляем логотип добавляем позицию в шапку. В шапке получится 2 позиции хедер и лого оплата ЯД
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