Верстка страниц сайта с бесплатными купонами

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок307 просмотров

Требуется валидная кроссбраузерная верстка сайта с бесплатными купонами

Скрины необходимых страниц сайта во вложении.

Исходники перешлю непосредственно исполнителю.

Срок на выполнение максимум 3 дня.

Готовность приступить сразу.

Оплата по факту выполненной работы.

Просьба ознакомиться с требованиями к верстке

11 лет назад
B-Jack
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все было сделано качественно, в соответствии с заданием.
Сотрудничеством довольна! Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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