Сверстать и откорректировать лэндинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок191 просмотр

Существует одностраничный сайт.

Нужно сделать его копию с правками по ТЗ.

Сохранить все переходы по кнопкам, формы заявки, отправление уведомлений по заявке.

ТЗ прилагается.

Пишите цену и срок.

Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

11 лет назад
65246i
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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