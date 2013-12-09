Срочно нужен хороший верстальщик в команду

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок197 просмотров

Добрый день.

Срочно в команду нужен верстальщик сайтов.

Основная обязанность - верстка лендингов, сайтов, доработка сайтов.

Оплата договорная. Долгосрочное сотрудничество.

Просьба сразу писать сюда, либо же в skype

11 лет назад
Royalshop
Толик 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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