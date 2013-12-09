переверстать шаблон wordpress в bootstrap(или желательно в yii(не критично,с бустрапа и сами в yii вошьем) http://inovado.mintithemes.com/ шаблон куплен,исходники есть,только он под вордпресс. (или предложите похожий дизайн под бутстрап и к нему ...
Срочно нужен хороший верстальщик в команду
Добрый день.
Срочно в команду нужен верстальщик сайтов.
Основная обязанность - верстка лендингов, сайтов, доработка сайтов.
Оплата договорная. Долгосрочное сотрудничество.
Просьба сразу писать сюда, либо же в skype
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