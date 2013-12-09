Landing page для архитектурной мастерской Format

$240
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок109 просмотров

Здравствуйте! Нужна верстка по макету. Все должно быть согласно требований. Важно внимание к деталям и профессиональный подход к выполнению работы. Все детали согласую с исполнителем

11 лет назад
naumov_i
Илья 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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