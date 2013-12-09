Доверстать (добавить) две страницы joomla до утра 11 часов.
Landing page для архитектурной мастерской Format
Здравствуйте! Нужна верстка по макету. Все должно быть согласно требований. Важно внимание к деталям и профессиональный подход к выполнению работы. Все детали согласую с исполнителем
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