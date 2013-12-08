Требуется опытный верстальщик на проектные работы.Умение разрабатывать кросбарузерную и адаптивную верстку соответствующую w3c стандартам. Использование HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery. Желательно проживающий в Украине!
Сделать копию сайта
Необходимо сделать рабочую копию сайта namedu.me
Необходимо отсортировать все скрипты, картинки, стили по отдельным папкам (image,js,css), в корне оставить только html страницы
Оплата на QIWI кошелек
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