Сверстать Landing Page

Не знаю зачем я выбрал исполнителя без отзывов, больше такой ошибки не повторю. Два дня без нормального сна из за постоянных обещаний что "Сейчас уже все почти готово", "Через час 100%" и так далее, потом когда назначенное время приходило, он просто читал сообщения и не отвечал. Впустую потратил время. Настоятельно рекомендую не рассматривать как исполнителя для своего проекта.