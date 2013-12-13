Сверстать Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок212 просмотров

Есть лендинг, нужна верстка, никакой CMS не надо, просто нужно чтобы все работало. Нужно знать JS и JQuery, ну или хотя-бы уметь ими пользоваться.

Скриншот прикрепил.

Цены ваши.

JavaScriptjQuery
11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$50
3 дня
Сделал все прекрасно, видно что очень старался, реактивно отвечает, не сидит без дела, приятен в общении. Рекомендую, делает все очень круто, и доводит проект до идеала. Спасибо!
Большое спасибо! Приятно было работать, цели ставятся четко и профессионально, заказчик знает чего хочет и может правильно объяснить. Оплата всегда в срок, иногда даже с премиальными!
webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$50
1 день
Не знаю зачем я выбрал исполнителя без отзывов, больше такой ошибки не повторю. Два дня без нормального сна из за постоянных обещаний что "Сейчас уже все почти готово", "Через час 100%" и так далее, потом когда назначенное время приходило, он просто читал сообщения и не отвечал. Впустую потратил время. Настоятельно рекомендую не рассматривать как исполнителя для своего проекта.
Полностью не адекватный заказчик - дает работу что бы просто поглумиться над исполнителем...после утверждения задания и начала работы каждй час требовал предоставления выполненной работы, а после ее предоставления указывал на незначительные мелочи которые изначально были обозначены как не обязательные...Намучаетесь вы с ним - категорически не рекомендую...

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
webstick
Виктор 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад

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