Верстальщик для разработки тем на WordPress

Необходим в студию на удаленную работу опытный верстальщик с опытом работы с WordPress. На основе psd-макета нужно сделать адекватную верстку темы в соответствие со стандартами HTML 5 и CSS 3 без лишних блоков и соблюдением семантики.

Оплата по-проектно за выполненную тему до 100 дол (в зависимости от сложности).