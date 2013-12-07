Верстальщик для разработки тем на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок131 просмотр

Необходим в студию на удаленную работу опытный верстальщик с опытом работы с WordPress. На основе psd-макета нужно сделать адекватную верстку темы в соответствие со стандартами HTML 5 и CSS 3 без лишних блоков и соблюдением семантики.

Оплата по-проектно за выполненную тему до 100 дол (в зависимости от сложности).

CSSHTMLWordPress
11 лет назад
argola
43 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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