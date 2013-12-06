Необходимо сверстать одностраничник по макету. Обязательное условие в том, что он должен отлично работать и отображаться во всех браузерах. И даже в ИЕ8. По поводу слайдера, кнопок заказа: скрипт для слайдера ...
Верста главной страницы сайта psd
Что нужно?
только верстка (не верстку сделает програм.)
Срок
1 день
Макет
https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/
1. Плавная прокрутка по
2. В макете есть цифры. Когда человек прокручивает сайт. Цифры набегают (очень люблю такие элементы набегания цифр, когда элементы некоторые плавно появляются во время прокрутки таким образом привлекая к себе внимание. по возможности их добавить по-больше )
3. Диз должен хорошо смотреться на планшетах и ноуте
4. При наведении на кнопки они становятся ярче
5. При нажатии на некоторые кнопки должно появляться стандартное всплывающее окно. в котором будет размещен текст
Выбранный исполнитель
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