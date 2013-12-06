Верста главной страницы сайта psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки306 просмотров

Что нужно?

только верстка (не верстку сделает програм.)

Срок

1 день

Макет

https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/

1. Плавная прокрутка по

2. В макете есть цифры. Когда человек прокручивает сайт. Цифры набегают (очень люблю такие элементы набегания цифр, когда элементы некоторые плавно появляются во время прокрутки таким образом привлекая к себе внимание. по возможности их добавить по-больше )

3. Диз должен хорошо смотреться на планшетах и ноуте

4. При наведении на кнопки они становятся ярче

5. При нажатии на некоторые кнопки должно появляться стандартное всплывающее окно. в котором будет размещен текст

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Да, не смог доработать проект, за что прошу прощения. Но врать в отзыве, что я еще и исчез с предоплатой нехорошо. Заказчик недобросовестный.

Заявки фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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