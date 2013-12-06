Сверстать одностраничник

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок206 просмотров

Здравствуйте коллеги.

Нужно выполнить вёрстку одностраничника.

Вёрстка сама по себе несложная.

Что и как делать, рекомендации:

- Большое изображение, как бекграунд боди.

- Весь текст, делать именно текстом.

- Все монотонные блоки на всю ширину - стилями.

- Шрифт "Comfortaa" подключать через Google Fonts в CSS через @import

- Кнопки форм - стилями, при наведении курсора прозрачность 0.75.

- Текст в чёрных кружочках блока "наша статистика" - картинками вместе с этими кружочкми.

- Понятный код и табуляция (само собой разумеющееся)

- Кроссбраузерность, IE7+

Сверстать нужно за субботу.

CSS
11 лет назад
iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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