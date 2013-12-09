Требуется адаптивная верстка

Нужно доделать сайт из готового шаблона. Нужен человек, который бы разбирался в он-лайн кинотеатрах. Обязательно опыт работы в dle. Надеемся на долгосрочное сотрудничество, сейчас и в будущем. Все подробности в письме. Оставляйте ваши координаты.