Требуется адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок228 просмотров

Здравствуйте есть три сайта, необходима адаптивная верстка, как пример, что бы сайт http://gamesamox.ru/ отображался корректно на популярных моделях телефонов посмотреть можно будет тут ( http://www.opera.com/ru/developer/mobile-emulator )

PSD макеты предоставлю, оплата в WMR.

11 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ivan456
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$120
1 день
Иван, выполнил сложное задание по адаптивной верстке моих макетов просто на ура, многие брались ни у кого не получалось, а Иван справился с зданием на 10 баллов! Рекомендую Ивана как отличного исполнителя!
Хороший заказчик рекомендую.

Заявки фрилансеров

ivan456
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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