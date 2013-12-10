Сверстать 1 страницу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок287 просмотров

Привет!

мне нужно сверстать вот такую страницу. должно открываться в Сафари.

оплата - желательно через приват на карту, т.к. вебмани сейчас не работают в Украине.

11 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

webcoder
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Сделано оперативно и качественно! спс!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

webcoder
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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