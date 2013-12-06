Нужны несколько правок в js (jquery) калькуляторах

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки117 просмотров

Есть 3 однотипные калькулятора, написаные на jquery+jquery ui; нужно внести в них некоторые правки, о которых подробнее лично

немного верстки и по рассчетам

JavaScriptjQuery
11 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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