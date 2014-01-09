Сверстать страницы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки362 просмотра

Нужно оперативно сверстать 8 страниц (2 из которых - форма обратной связи). Превью во вложении, исполнителю вышлем макеты страниц.

11 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад
$200
2 дня
Работа была выполнена очень оперативно, качественно. С исполнителем приятно работать. Рекомендую!
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
11 лет назад

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