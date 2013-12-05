Страница - заглушка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок165 просмотров

Необходимо срочно сверстать 1 страницу или загрузить джпег в корень сайта. Страница типа: сайт скоро откроется. Джпег готов

11 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$5
1 день
Александр все сделал очень быстро и качественно! Детально проконсультировал по возникшим вопросам. Рекомендую для сотрудничества!
Спасибо Алексею за интересную задачу, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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