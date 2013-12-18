Сделать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок271 просмотр

Кросс и валидно

Приоритет низкой цене.

Указывайте стоимость и срок.

11 лет назад
Prosergei
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

messer84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Исполнитель показал себя с хорошей стороны! Советую!
Доволен сотрудничеством. Хорошо поставленная задача. Моментальная оплата. Рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

messer84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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