Приветствую всех! Нам требуется профессионал HTML5/CSS3 с эстетическим взглядом на вещи. Знающий все фишки формата HTML5 и способный предложить их применить к месту. Качество, валидность и кроссбраузерность - обязательно.
Оптимизация кода HTML, исправление ошибок верстки.
Вводные условия:
- готовый и функционирующий сайт на базе HTML, управление под HostCMS.
- в общей сложности 80 страниц.
- сайт: www.cargo-center.ru
Задачи:
1. Оптимизация кода сайта, а именно (требуется аккуратность, как говорится - не навредить):
- максимальное уменьшение объёма кода;
- удаление ненужного мусора в коде (который, например, остаётся при переносе скопированного текста из Word и вместе с текстом попадает куча ненужных тегов);
- исключение ошибок (валидация), необходимо устранить все сообщения об ошибках (W3C) – 25 ошибок на сей момент.
2. Добавление кнопки «наверх»/«вверх» на все страницы сайта. Функция кнопки: при нажатии - плавное автоматическое прокручивание содержимого страницы до шапки сайта. Кнопка должна идеально подходить под дизайн сайта.
От Вас: сроки и цены! Просьба оставлять заявку в случае, если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию, не оставляя на завтра. Чем быстрее, тем лучше.
Оплата по факту.
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