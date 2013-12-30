Оптимизация кода HTML, исправление ошибок верстки.

Вводные условия:

- готовый и функционирующий сайт на базе HTML, управление под HostCMS.

- в общей сложности 80 страниц.

- сайт: www.cargo-center.ru

Задачи:

1. Оптимизация кода сайта, а именно (требуется аккуратность, как говорится - не навредить):

- максимальное уменьшение объёма кода;

- удаление ненужного мусора в коде (который, например, остаётся при переносе скопированного текста из Word и вместе с текстом попадает куча ненужных тегов);

- исключение ошибок (валидация), необходимо устранить все сообщения об ошибках (W3C) – 25 ошибок на сей момент.

2. Добавление кнопки «наверх»/«вверх» на все страницы сайта. Функция кнопки: при нажатии - плавное автоматическое прокручивание содержимого страницы до шапки сайта. Кнопка должна идеально подходить под дизайн сайта.

От Вас: сроки и цены! Просьба оставлять заявку в случае, если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию, не оставляя на завтра. Чем быстрее, тем лучше.

Оплата по факту.