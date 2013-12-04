Нужно сверстать форму подписки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок119 просмотров

Есть исходники формы подписки. Нужно сверстать все

Картинку формы прикрепляю.

Код самой формы нужно взять отсюда: http://start.tyumentsev72.ru/

Форма будет стоять на этом сайте: http://tyumentsev72.ru/ вместо нынешней "ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ"

Заявки оставляйте под проектом. указываю контакты, сроки и стоимость

11 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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