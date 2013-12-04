Сверстать страничку из PSD

Из макета PSD сверстать страничку и подключить скрипты обратного звонка, чата, слайдера (на ваше усмотрение).

Прикрепил два скриншота, на одном из них есть пометки.

Нужно очень срочно,за сегодня успеть сделать.

Цена -1500рублей!!!

скрипты:

http://dedushka.org/kod/5159.html --обратный звонок, я под него делал дизайн

http://www.internet-technologies.ru/scripts/category_14.html --чат на ваше усмотрение,не важно какой скрипт,важно чтобы по красной плашке открывалось окошко чата