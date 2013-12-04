- Необходимо довести до ума существующую верстку. PSD-макеты для них к сожалению не предоставлены. - Сверстать новые страницы (8-12 шт). Страницы буду присылать по мере их готовности. Бюджет: - Работа ...
Сверстать страничку из PSD
Из макета PSD сверстать страничку и подключить скрипты обратного звонка, чата, слайдера (на ваше усмотрение).
Прикрепил два скриншота, на одном из них есть пометки.
Нужно очень срочно,за сегодня успеть сделать.
Цена -1500рублей!!!
скрипты:
http://dedushka.org/kod/5159.html --обратный звонок, я под него делал дизайн
http://www.internet-technologies.ru/scripts/category_14.html --чат на ваше усмотрение,не важно какой скрипт,важно чтобы по красной плашке открывалось окошко чата
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