Все нужное нарисовано в фотошопе. 1 страница - информационная, вторая бланк заказа, третья - спасибо за заказ. Посадить на хостинг (уже оплачено)
Вёрстка лэндинга
Нужно сверстать лэндинг: http://goo.gl/UBur1K (Конечно вышлю PSD).
Много не заплачу, поэтому согласен на "упрощение"вёрстки. Т.е. сложные элементы разрешается верстать одной картинкой.
Например:
http://joxi.ru/GVKeUtg5CbApf5QfLoY
http://joxi.ru/gVKeUtg5CbCDAag0oX4
http://joxi.ru/aVOeUtg5CbAvf95uTvg
http://joxi.ru/p1OeUtg5CbAJf8mOiHE
В том числе и все 3 вида кнопок - тоже просто картинками (не фоном и текстом поверх него, а просто цельными картинками).
Даже крупную надпись: "Тестируем сайты быстро и качественно!" - разрешается сверстать картинкой :)
Таким образом вёрстка получается совсем простой.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЁРСТКЕ:
1. HTML 5 (Если в данном случае это уместно. Если нет - скажите, почему. Только пожалуйста аргументированно.)
2. Валидность
3. Кроссбраузерность - самые актуальные браузеры и их версии:
..... Google Chrome (версии: 29, 30, 31)
..... Opera 12.1
..... Firefox (версии: 23, 24, 25)
..... Internet Explorer (версии: 8, 9, 10)
..... Safari (последняя версия)
4. Точное соответствие макету (погрешность допускается минимальная: 2-4 пикселя)
* - Все требования будут проверяться.
НЮАНСЫ:
- На кнопках будет эффект при наведении. Поэтому их надо сразу сверстать спрайтами.
- Бэкграунды конечно должны тянуться бесконечно. Для синего (т.к. он не однородный) заготовлена картинка: http://goo.gl/yPIAex
- Используются шрифты: Myriad Pro (разные начертания) и PT Sans.
КАНДИДАТОВ ПРОШУ:
1. Написать стоимость
2. Написать срок - когда будет готово (ориентируюсь, что сделаете быстро - за день)
3. Приложить прямо в сообщение ссылки на работы, которые отражают ваш уровень профессионализма. Т.е. по сути, на самые лучшие работы.
ОПЛАТА:
Платить буду либо по факту (для этого выбранный кандидат определяется исполнителем), либо через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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