Вёрстка лэндинга

Нужно сверстать лэндинг: http://goo.gl/UBur1K (Конечно вышлю PSD).

Много не заплачу, поэтому согласен на "упрощение"вёрстки. Т.е. сложные элементы разрешается верстать одной картинкой.

Например:

http://joxi.ru/GVKeUtg5CbApf5QfLoY

http://joxi.ru/gVKeUtg5CbCDAag0oX4

http://joxi.ru/aVOeUtg5CbAvf95uTvg

http://joxi.ru/p1OeUtg5CbAJf8mOiHE

В том числе и все 3 вида кнопок - тоже просто картинками (не фоном и текстом поверх него, а просто цельными картинками).

Даже крупную надпись: "Тестируем сайты быстро и качественно!" - разрешается сверстать картинкой :)

Таким образом вёрстка получается совсем простой.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЁРСТКЕ:

1. HTML 5 (Если в данном случае это уместно. Если нет - скажите, почему. Только пожалуйста аргументированно.)

2. Валидность

3. Кроссбраузерность - самые актуальные браузеры и их версии:

..... Google Chrome (версии: 29, 30, 31)

..... Opera 12.1

..... Firefox (версии: 23, 24, 25)

..... Internet Explorer (версии: 8, 9, 10)

..... Safari (последняя версия)

4. Точное соответствие макету (погрешность допускается минимальная: 2-4 пикселя)

* - Все требования будут проверяться.

НЮАНСЫ:

- На кнопках будет эффект при наведении. Поэтому их надо сразу сверстать спрайтами.

- Бэкграунды конечно должны тянуться бесконечно. Для синего (т.к. он не однородный) заготовлена картинка: http://goo.gl/yPIAex

- Используются шрифты: Myriad Pro (разные начертания) и PT Sans.

КАНДИДАТОВ ПРОШУ:

1. Написать стоимость

2. Написать срок - когда будет готово (ориентируюсь, что сделаете быстро - за день)

3. Приложить прямо в сообщение ссылки на работы, которые отражают ваш уровень профессионализма. Т.е. по сути, на самые лучшие работы.

ОПЛАТА:

Платить буду либо по факту (для этого выбранный кандидат определяется исполнителем), либо через безопасную сделку.