Необходимо сверстать инфоблок на html6+css4 с эффектами раскрытия при нажатии области, содержащей контент. Необходимо разбираться в jquery и уметь терпеливо учитывать все замечания заказчика. Приветствуется готовность сделать быстро (задачка то не сложная). Пишите заявки в ...
Доработка лендинг-пэйдж
http://artem.jabber-kiev.com/New-Year/#
Необходимо:
- интегрировать вспылвающие окна при клике на шарики
- функция заказать звонок должна работать
- уменьшить сайт по высоте
- в целом, сделать его более продающим в рамках концепции, менять которую радикально заказчик не согласен.
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