Доработка лендинг-пэйдж

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки159 просмотров

http://artem.jabber-kiev.com/New-Year/#

Необходимо:

- интегрировать вспылвающие окна при клике на шарики

- функция заказать звонок должна работать

- уменьшить сайт по высоте

- в целом, сделать его более продающим в рамках концепции, менять которую радикально заказчик не согласен.

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров