Дизайн на джумлу

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Завершен16 заявок184 просмотра

Нужно натянуть дизайн на джумлу

Joomla
11 лет назад
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик: четкая постановка задач, корректность в общении, своевременная проверка и оплата. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад