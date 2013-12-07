Дизайн на джумлу

Есть проект, есть готовая вёрстка. Есть пожелания к вёрстке, которые нужно сделать - https://docs.google.com/document/d/1b2hDcVHKvE72Ym1-gQe2UPW7fNo29trySD5FzNFs4Wg/edit Предлагайте свою стоимость.