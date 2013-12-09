Сверстать 3 страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок238 просмотров

Требуется сверстать три страницы.

Требования

- Чистый код без костылей.

- Адаптивность под планшеты и десктопы.

- Использование jQuery и плагина Fancybox.

Подробности тут: https://www.dropbox.com/s/s8hraibm1fattfd/verstka.mp4

jQuery
11 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. Быстрый, адекватный. Уделяю много внимания комфорту общения и легкости в нахождении общего языка. С ним все понятно с первого раза. Все четко и правильно и что сейчас очень редко - четко в срок. Огромное спасибо за работу.
Адекватны, честный и приятный в общении заказчик. Приятно было работать.

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prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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