Фронт-енд и верстка

Нужен ответственный, не пропадающий программист для текущих работ по проекту.

Знания:

- JQuery, JS, AJAX;

- CSS;

- не бояться работать с чужим кодом, разбираться в нем.

Нужно будет закрывать баги, которые возникают на работающем проекте. В перспективе будем работать много по другим проектам (с нуля), или вы будете закреплены за наиболее интересным вам проектом как фронт-енд программист.