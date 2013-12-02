Фронт-енд и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок147 просмотров

Нужен ответственный, не пропадающий программист для текущих работ по проекту.

Знания:

- JQuery, JS, AJAX;

- CSS;

- не бояться работать с чужим кодом, разбираться в нем.

Нужно будет закрывать баги, которые возникают на работающем проекте. В перспективе будем работать много по другим проектам (с нуля), или вы будете закреплены за наиболее интересным вам проектом как фронт-енд программист.

AJAXCSSJavaScriptjQuery
11 лет назад
pekanov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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