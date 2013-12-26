Требуется натянуть PSD макет на сайт.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки185 просмотров

Есть PSD макет разработанный для одного движка, но требуется сверстать на другой. Думаю, это не проблема. Тематика сайта одинакова, фото-хостинг. Возможно потребуются доработки на java и jQuery ну и ещё что либо, подробности обсудим.

P.S. Предложения от исполнителей с низким рейтингом и вялой активностью просьба не беспокоить. Научен горьким опытом. Я в сети всегда с вечера и до поздней ночи.

JavajQuery
11 лет назад
Dartus
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Сергей на отлично справился с поставленной задачей. Сроки выполнения малость растянулись, но лично я, результатом остался доволен. На сэкономленные деньги можно купить бутылку хорошего коньяка к НГ! Если обладаете терпением, берите его предложение не раздумывая. Качество работы на высоте!
Спасибо за интересный проект, остался доволен сотрудничеством. Полностью поддерживаю предыдущий отзыв Михайлова Александра :)

Заявки фрилансеров

Activex
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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