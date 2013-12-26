Требуется натянуть PSD макет на сайт.

Есть PSD макет разработанный для одного движка, но требуется сверстать на другой. Думаю, это не проблема. Тематика сайта одинакова, фото-хостинг. Возможно потребуются доработки на java и jQuery ну и ещё что либо, подробности обсудим.

P.S. Предложения от исполнителей с низким рейтингом и вялой активностью просьба не беспокоить. Научен горьким опытом. Я в сети всегда с вечера и до поздней ночи.