Требуется верстка одностраничника. В сайте должно присутствовать слайд-шоу. Все должно быть точно так-же, как в макете. Уже есть определенные материалы.
Изготовление адаптивного шаблона для CMS Magento
Требуется переверстать готовый адаптивный шаблон под конкретный PSD-макет. Количество вариантов страниц около 20. Интересуют сроки и стоимость. Приоритет будут отдаваться соискателям с похожими проектами в портфолио.
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