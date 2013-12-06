Перевёрстка "шапки" сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок186 просмотров

Требуется мелкая перевёрстка "шапки", для вставки кнопки-ссылки "колл-бэк" (вызывающей поп-ап окно с формой для контактов).

Текущий вид: http://bronnikova.com.ua/

Требуемый: http://screencast.com/t/v8uU7jQLqb0M

Код формы уже готов.

11 лет назад
RodionBronnikov
44 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё сделано оперативно и качественно. Спасибо Костантину.
ТЗ, оплата - все без проблем! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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