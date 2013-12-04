Верстка из PSD одна страница

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок131 просмотр

Одна страница.

Из PSD

Даже размечен, если кому от этого будет проще, а для меня быстрее сделана работа.

Легкий js, слайд шоу.

Жду сроки и стоимость.

JavaScript
11 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Огромное спасибо за работу. Сделано в срок. Качественно. Код чистый и с комментариями :) Советую всем данного исполнителя и вы получите качественную работу за адекватную сумму и в срок! :)
Во-первых, благодарю за сотрудничество. Во-вторых, без тени сомнения характеризую Максима как надежного и вежливого Заказчика.

Заявки фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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