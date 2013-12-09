Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессиоанльно с другими CMS - рассмотрю варианты. Изображение главной в приложении + 5 категорий похожего плана. ...
Верстка одной страницы
ТЗ верстки сайта.
Имеется страница сайта, на основании которой будет строиться весь будущий дизайн.
1.Необходимо грамотно сверстать страницу (все кроме поля контента, контент надо будет верстать уже по месту для каждой из страниц сайта) на основании страница.rar. Сделать резиновость от 1024 до 1600 по горизонтали. Все должно быть кроссбраузерно.
2. Поле контента всегда должно быть не короче чем более длинное из левого или правого меню.
3. Внизу страницы, между полем контента и меню (нижние баннеры) поместить полупрозрачную полоску.
4. Левое и правое меню придвинуть к левому и правому краю страницы соответственно.
5. Сохранить все стили (меню, ссылки, кнопки, прозрачность и т.д. и сделать их максимально кроссбраузерными) как в страница.rar.
6. По возможности сверстать элементы (без фанатизма).
7. В файле стилей подготовить для элементов выделенных в файле тест.jpg возможность изменения цвета текста (для элементов одного типа в рамках одного блока свой выбор цвета). Если у элемента есть изменение стиля при наведении, то также вынести этот цвет.
9. В стилях сейчас полный бардак. Все стили собрать в одном месте, лишнее убрать.
При возникновении вопросов в процессе работы – постараюсь оперативно на них ответить, все непонятные моменты могу пояснить схемами и скриншотами.
Посмотрите пожалуйста исходные данные и оцените свои силы. Соблюдение сроков выполнения работ очень важно (Срок выполнения работы и стоимость Вы указываете сами).
Присутствие портфолио приветствуется.
Размещенные предложения без указания срока и цены – не рассматриваются.
Оплата – только постоплата или безопасная сделка, никаких предоплат.
При хорошем качестве проведенной работы, с меня хороший отзыв.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $130HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно исправить 49 ошибок в верстке сайта footbik.in.ua а точнее убрать вот эти ошибки. http://validator.w3.org/check?uri=footbik.in.uaЗавершен11 лет назад
- $100
Добрый день Необходимо сверстать страницы на сайте goo.gl/gRcpUq На хостинге уже установлен CMS и распакована необходимая тема Всего получится 1) Главная ...Закрыт11 лет назад
Есть готовые элементы дизайна для сайта с shutterstock. (навигационная панель, кнопки, и др.) Нужно подогнать это все по цветам в готовый шаблон . Подобрать желаемые цвета в готовом шаблоне в некоторых местах. Сверстать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть PSD страницы. Надо сверстать в div. Есть ещё внутренние страницы (их оговариваем отдельно). Интересует стоимость и сроки. Требование к верстке 1. div - верстка 2. CSS 3 ...Завершен11 лет назад
- $50
Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024X768 пкс, имеет корректное разрешение под последние браузеры chrome, mozilla, IE, opera, Ipad и iphoneHTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать сайт по моему PSD файлу. Это лендинг, никаких вкладок и прочей ерунды. Нужно создать скролл меню, форму заявки с смс уведомлением и всплывающую форму обратного звонка. Если все будет нормально есть много другой ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов. Требования: - Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная), - Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал) ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт http://zebra.esy.es/ Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 ...Закрыт11 лет назад
На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад