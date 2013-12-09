Верстка одной страницы

ТЗ верстки сайта.

Имеется страница сайта, на основании которой будет строиться весь будущий дизайн.

1.Необходимо грамотно сверстать страницу (все кроме поля контента, контент надо будет верстать уже по месту для каждой из страниц сайта) на основании страница.rar. Сделать резиновость от 1024 до 1600 по горизонтали. Все должно быть кроссбраузерно.

2. Поле контента всегда должно быть не короче чем более длинное из левого или правого меню.

3. Внизу страницы, между полем контента и меню (нижние баннеры) поместить полупрозрачную полоску.

4. Левое и правое меню придвинуть к левому и правому краю страницы соответственно.

5. Сохранить все стили (меню, ссылки, кнопки, прозрачность и т.д. и сделать их максимально кроссбраузерными) как в страница.rar.

6. По возможности сверстать элементы (без фанатизма).

7. В файле стилей подготовить для элементов выделенных в файле тест.jpg возможность изменения цвета текста (для элементов одного типа в рамках одного блока свой выбор цвета). Если у элемента есть изменение стиля при наведении, то также вынести этот цвет.

9. В стилях сейчас полный бардак. Все стили собрать в одном месте, лишнее убрать.

При возникновении вопросов в процессе работы – постараюсь оперативно на них ответить, все непонятные моменты могу пояснить схемами и скриншотами.

Посмотрите пожалуйста исходные данные и оцените свои силы. Соблюдение сроков выполнения работ очень важно (Срок выполнения работы и стоимость Вы указываете сами).

Присутствие портфолио приветствуется.

Размещенные предложения без указания срока и цены – не рассматриваются.

Оплата – только постоплата или безопасная сделка, никаких предоплат.

При хорошем качестве проведенной работы, с меня хороший отзыв.