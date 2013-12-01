Верстка сайта

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Закрыт16 заявок163 просмотра

Нужно сверстать сайт по моему PSD файлу. Это лендинг, никаких вкладок и прочей ерунды. Нужно создать скролл меню, форму заявки с смс уведомлением и всплывающую форму обратного звонка. Если все будет нормально есть много другой работы.

11 лет назад
barishev-arch
Владимир 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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