Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов.

Требования:

- Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная),

- Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал)

Оплата по проектно:

- Сайт «Визитка» $80–150.

- Интернет-магазин $150–400.

Условие работы:

- Предоставляем хостинг. Сайт создаем сразу на нашем хостинге,

- Оплата после сдачи проекта клиенту.

- Работа есть всегда.

Важно:

- Вы пунктуальны и все сроки сдерживаете на все 100%.

- Доступны в Интернет и по телефону(даже в выходные!!!),

- Умеете оперативно вносить необходимые правки или выполнять мелкие задачи.

Сейчас на разработку есть 3 сайта! На неделе будет еще парочка.