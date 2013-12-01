Есть сайт http://zebra.esy.es/ Нужно самостоятельно выявить и убрать баги, которые появляются в разных браузерах. Т.е. сделать вёрстку кроссбраузерной (Microsoft Internet Explorer 7.0 и выше, Opera 11.0 и выше, Firefox 10 и выше, Chrome 10 ...
Вебмастер для создания простых сайтов
Требуется вебмастер для создания простых сайтов визитка и интернет-магазинов.
Требования:
- Отлично верстаете дизайны любой сложности (валидная, кроссбраузерная, адаптивная),
- Навык программирования под Joomlа (в идеале и под Друпал)
Оплата по проектно:
- Сайт «Визитка» $80–150.
- Интернет-магазин $150–400.
Условие работы:
- Предоставляем хостинг. Сайт создаем сразу на нашем хостинге,
- Оплата после сдачи проекта клиенту.
- Работа есть всегда.
Важно:
- Вы пунктуальны и все сроки сдерживаете на все 100%.
- Доступны в Интернет и по телефону(даже в выходные!!!),
- Умеете оперативно вносить необходимые правки или выполнять мелкие задачи.
Сейчас на разработку есть 3 сайта! На неделе будет еще парочка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
На сегодня до ночи и завтра с утра до обеда на блок задач, ответственный профессионал нужен, владеющий Jquery и HTML5. Необходимо сверстать и внедрить 3 блока контента, настроить навигацию по landingpage - прокрутка между блоками ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $70
Верстка макета посадочной страницы + добавление php-скриптов отправки форм на e-mail срок 1 день Часть кода уже сделана, примерно половина Требовария: - Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу хорошего верстальщика для систематического потока заказов на разного рода макеты для сайтов. От вас требуется качественная верстка макетов, соблюдение точности и пунктуальности. С моей стороны поток клиентов на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг. Исходник - jpg Настроить формы отправки заявок, проверить в разных браузерах и платформах. В макете есть несколько таблиц.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно сделать "натяжку" предоставленного HTML в Wordpress. Поставить несколько плагинов. Шаблон очень простой, без изысков. Для оперативности лучше стучать в скайп. Можно в личку. ...Завершен11 лет назад
- $30
Сверстать несложный лендинг с psd и натянуть его на WP, срочно, выполнение нужно до вечера. Оплата по выполнению. Без предоплат. Лендинг несложный, кто умеет верстать и знает Вордпресс для этого это дело на пару-тройку ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте нужно сверстать горизонтальное меню один в один как под баннером http://www.templatemonster.com/demo/30373.html только на html+css+jsЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно адаптировать сайт под мобильные устройства (планшетники, смартфоны) А так же ноутбуки.Закрыт11 лет назад