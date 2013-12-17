Нужно адаптировать сайт под мобильные устройства (планшетники, смартфоны) А так же ноутбуки.
Верстка горизонтального меню
Здравствуйте нужно сверстать горизонтальное меню один в один как под баннером http://www.templatemonster.com/demo/30373.html только на html+css+js
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