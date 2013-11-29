Нужна адаптивная верстка одной страницы. Дизайн не сложный. Цена 350 руб. PSD вышлю.
Натянуть дизайн.
Здравствуйте друзья!
Необходимо натянуть дизайн из PSD на ShopScript
Жду от вас цену и сроки
более детально обсудим все в скайпе.
Заявки фрилансеров
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