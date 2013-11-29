Верстальщик новостей

На сайте в месяц будет выходить 10 статей.

Необходимо будет их очень красиво и интересно заверствывать.(некоторые с интерактивом)

пожалуйста, указывайте Ваш релевантный опыт + стоимость ваших услуг

(Оплата фикс - 10 статей и сколько каждая статья сверху)

оплата стабильная.

предоплата за каждую статью. (после первых 5 статей помесячная предоплата)